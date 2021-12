So geht es in einem Delmenhorster Corona-Testzentrum jetzt zu

Großer Andrang herrscht aktuell an den Delmenhorster Corona-Testzentren.

Thomas Breuer

Delmenhorst. Im Delmenhorster Corona-Testzentrum an den Graftwiesen herrscht jetzt Hochbetrieb. Wer sich testen will, muss vorab einen Termin vereinbaren.

Schließlich musste sogar die Polizei anrücken. Die neuen Corona-Regeln hatten bereits am Mittwoch einen noch einmal verstärkten Ansturm auf die Testzentren und -stationen im Stadtgebiet ausgelöst, so dass es am Standort