Nach einem Höchstwert am Mittwoch ist der Inzidenzwert laut RKI in Delmenhorst wieder gesunken. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Nachdem der Inzidenzwert in Delmenhorst am Mittwoch einen neuen Höchststand in der vierten Welle erreicht hat, ist er am Donnerstag laut RKI wieder gesunken.

Mit 250,3 hatte der Inzidenzwert in Delmenhorst am Mittwoch einen neuen Höchstwert für die vierte Welle und das Jahr 2021 erreicht. Am Donnerstag hat das Robert-Koch-Institut (RKI) zwar 41 neue Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet, allerdi