Der Sitzungsbetrieb unter 3G-Bedingungen löste bei einigen Delmenhorster Ratsleuten einige Beklemmungen aus (im Bild die Dienstagssitzung im Commedia auf der Nordwolle).

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Angesichts der pandemischen Lage fühlen sich nicht alle Delmenhorster Ratsleute sicher. Denn für die Sitzungen gilt jetzt wieder der Präsenzbetrieb nach 3G-Bedingungen. Das sorgte nun für Unverständnis.

Die Corona-Lage spitzt sich bundesweit zu, auch in Delmenhorst steigen die Inzidenzen. In der Öffentlichkeit gelten zunehmend strengere Hygienemaßvorschriften. Stichwort 2Gplus. Wenig Verständnis hatten darum am Dienstag einige Politik