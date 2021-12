Durch die neue 2Gplus-Regel brauchen auch Geimpfte und Genesene für viele Bereiche tagesaktuelle, negative Schnelltests. Das zeigte sich auch in der Delmenhorster Innenstadt mit langen Warteschlangen.

Svana Kühn

Delmenhorst/ Ganderkesee. Die Corona-Maßnahmen der Warnstufe 2 sorgen für Verwirrung in der Bevölkerung. Das müssen Sie seit 1. Dezember auf Weihnachtsmärkten, beim Sport und im Restaurant beachten.

Seit dem 1. Dezember gelten in ganz Niedersachsen und damit auch in Delmenhorst die Corona-Maßnahmen der Warnstufe 2. Die neuen Regeln sorgen direkt zu Beginn für Verwirrung. Bei Facebook fragen sich viele Delmenhorster, was