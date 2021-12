Blinde Passagiere beschädigen Autos auf Güterzug in Delmenhorst

Trotz des Einsatzes eines Hubschraubers blieb die Suche nach den Tätern am Montag ohne Erfolg. Doch die Bundespolizei hat eine neue Spur.

Lino Mirgeler /dpa

Delmenhorst. Mit einem Hubschrauber suchten Beamte der Bundes- und Landespolizei am Montag nach Personen, die in Delmenhorst auf einem fahrenden Güterzug gesehen wurden. Nun gibt es neue Erkenntnisse in dem Fall.

Bei einem Polizeieinsatz in der Nähe des Winterweges in Delmenhorst wurde am Montag nach unbekannten Tätern gesucht, die auf einen Güterzug geklettert sind. Neuesten Erkenntnissen der Bundespolizei zufolge soll es sich dabei um ei