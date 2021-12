Dötlinger verursacht Unfall mit 18.000 Euro Schaden in Ganderkesee

Bei einem Unfall an der Auffahrt zur A28 in Ganderkesee ist am Dienstag hoher Sachschaden entstanden.

Armin Weigel / dpa

Ganderkesee. Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Dienstagmorgen in Ganderkesee an der Auffahrt zur A28 ereignet. Personen wurden nicht verletzt.

Einen Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro hat ein 33-Jähriger beim Versuch auf die A28 abzubiegen verursacht. Der Dötlinger war laut Polizei am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr mit seinem Ford auf der Kimmer Landstraße unterwegs, als er b