RKI meldet Todesfall und 23 Corona-Neuinfektionen in Delmenhorst

In Delmenhorst hat es einen weiteren Corona-Todesfall gegeben.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat an diesem Mittwoch einen weiteren Corona-Todesfall und 23 Neuinfektionen für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert steigt dadurch weiter leicht. Bundesweit sinkt der Wert hingegen.

Delmenhorst hat die 5000 Corona-Fälle überschritten. Seit Beginn der Pandemie hat es in Delmenhorst nun 5008 Corona-Fälle gegeben. An diesem Mittwoch wurden 23 Neuinfektionen vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet. Das ist eine mehr als am