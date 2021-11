So reagieren Delmenhorster Gastronomen und Dienstleister auf 2Gplus

Hier nur 2Gplus – trotz Impfung oder Genesung ist ab Mittwoch für den Restaurant-, Bar- und Friseurbesuch in Niedersachsen ein zusätzlicher negativer Corona-Test erforderlich. Ungeimpfte müssen draußen bleiben.

Daniel Karmann/ dpa

Delmenhorst. Ab Mittwoch gelten in Delmenhorst striktere Corona-Maßnahme – auch für Geimpfte und Genesene. So denken die hiesigen Friseure und Gastronomen über die neuen Regelungen.

Hier gilt 2Gplus – diesen Satz werden die Delmenhorster ab Mittwoch, 1. Dezember, an so einigen Eingangstüren lesen. Unter anderem in Gastronomie, Beherbergungsbetrieben und bei körpernahen Dienstleistungen reicht es dann nicht mehr au