Polizei: Falsche Impfausweise in Delmenhorst und umzu keine Seltenheit

Gefälschte Impfpässe sind auch im Raum Delmenhorst keine Rarität.

Sven Hoppe/dpa

Delmenhorst. Gefälschte Impfpässe sind auch im Raum Delmenhorst keine Rarität mehr. Falsche Exemplare lassen sich aber leicht erkennen. Die Polizei gibt Hinweise.

Die Nachricht erregte Aufmerksamkeit: In Hude hat ein Mann in einer Apotheke am Donnerstag vergangener Woche einen gefälschten Impfausweis vorgelegt. Der erste Fall im Bereich der Delmenhorster Polizeiinspektion, über den die Beamtinne