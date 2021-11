Der Erdgaspreis steigt und das geben die Stadtwerke Delmenhorst ab Februar an ihre Kunden weiter.

imago images/Christian Ohde

Delmenhorst. Für die Gasversorgung durch die Delmenhorster Stadtwerke zahlt ein Standardhaushalt ab Februar rund 26 Euro monatlich mehr. Warum der Energieversorger damit trotzdem vergleichsweise gut dasteht.

Weil sie selbst in der Beschaffung erheblich mehr zahlen muss, hebt die Stadtwerkegruppe Delmenhorst (SWD) den Erdgaspreis deutlich an. Konkret steigt der Arbeitspreis im Komforttarif, den die meisten der rund 15.000 SWD-Gaskunden in der Gr