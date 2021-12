Markus Weise will mit Hilfe der Stiftung "Humor hilft heilen" die heilsame Stimmung in Pflegeeinrichtungen fördern. (Archivfoto)

Marco Juiius

Delmenhorst. Die Stiftung "Humor hilft heilen" hat sich zum Ziel gesetzt, Klinikpersonal und Personal in Pflegereinrichtungen zu schulen. Markus Weise will das Projekt jetzt in Delmenhorst etablieren. Dafür braucht es finanzielle Mittel.

Markus Weise hat eine Vision. Und die hat viel zu tun mit der aktuellen Lage, in der sich dieses Land und in der sich die Stadt Delmenhorst befinden. "Wir alle wissen, was die Corona-Pandemie mit unseren Pflegekräften in sämtlichen Pflegeei