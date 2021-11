Betrunkener Fußgänger bei Unfall in Delmenhorst schwer verletzt

Die Polizei wurde am Sonntagabend zu einem Unfall an der Wildeshauser Straße gerufen. (Symbolbild)

Friso Gentsch/dpa

Delmenhorst. Bei einem Unfall an der Wildeshauser Straße ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Der Delmenhorster war laut Polizei alkoholisiert unterwegs.

Ein alkoholisierter Mann aus Delmenhorst ist am vergangenen Sonntag bei einem Unfall an der Wildeshauser Straße schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 48-Jährige zu Fuß an der Einmündung Willy-Brandt-Allee unterwegs, als e