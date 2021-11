Michaela May und Krystian Martinek kommen ins Kleine Haus

Michaela May und Krystian Martinek werden am Donnerstag, 2. Dezember, im Kleinen Haus in der Komödie "Der Sittich" zu sehen sein.

Alvise Predieri

Delmenhorst. Mit der Komödie "Der Sittich" bringt das Kleine Haus ein amüsantes Stück über das Selbstverständnis von Beziehungen auf die Bühne. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.

