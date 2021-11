Delmenhorster Veränderungssperre wirkt wie Investitionsverbot

Klassischer Sonderpostenverkauf: Schädliche Konkurrenz für die Delmenhorster Innenstadt?

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Delmenhorst will einen Sonderpostenmarkt im Stickgraser Gewerbegebiet verhindern. Sie will so die Innenstadtgeschäfte schützen. Ist das noch zeitgemäß? Ein Kommentar von Michael Korn.

Mit ihrem Investitionsverbot – und nichts anderes ist die Veränderungssperre gegen einen Sonderpostenmarkt in Stickgras – versucht die Stadt, schützend ihre Hand über die Geschäfte der Innenstadt zu legen. Der Billigmarkt würde nä