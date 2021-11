In Delmenhorst geben sich Anrufer aktuell für Polizisten aus und verlangen Geld und andere Wertgegenstände. Die Polizei warnt jetzt vor diesen Betrügern.

Sebastian Gollnow/dpa

Delmenhorst. Falsche Polizisten versuchen seit dem Wochenende, von den Angerufenen Geld und Wertgegenstände zu ergaunern. Die Polizei ruft nun zu erhöhter Aufmerksamkeit auf.

Bei der Polizei Delmenhorst hat es in den vergangenen Tagen mehrere Hinweise auf Anrufe durch falsche Polizeibeamten gegeben, die versuchen, sich Geld von den Angerufenen zu erschleichen. Laut Polizei seien sowohl am Wochenende als auch am