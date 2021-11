Der November 2021 ist auch in Delmenhorst der Corona-Rekordmonat

Noch nie wurden so viele Delmenhorster positiv auf das Coronavirus getestet wie im November.

Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Delmenhorst. Die Inzidenzwerte in Delmenhorst bleiben in der Spitze noch hinter den Zahlen der zweiten Welle zurück. Doch die vierte Welle entfaltet auch in der Stadt eine starke Wucht.

Im Oktober 2020 hat die zweite Corona-Welle Delmenhorst erfasst. Drastische Maßnahmen wurden ergriffen, Oberbürgermeister Axel Jahnz richtete einen in fünf Sprachen verfassten Aufruf an die Bürger der Stadt, Kontakte einzuschränke