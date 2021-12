Imbiss Ala Turka zieht in alte Kerem Kulturkneipe in Delmenhorst

Bis zur Eröffnung des Restaurants sind noch einige Bauarbeiten im Innenraum fällig.

Ruben Schiefke-Gloystein

Delmenhorst. Anfang 2022 soll den Räumlichkeiten, in denen sich die 2013 geschlossene Kerem Kulturkneipe befand, mit einem Döner-Imbiss neues Leben eingehaucht werden.

Vor acht Jahren gingen in der berühmten Kerem Kulturkneipe an der Syker Straße in Delmenhorst die Lichter aus. Nach einer Zwangsversteigerung stand das Gebäude lange Zeit leer. Das soll sich bald ändern. Imbiss soll Räumlichk