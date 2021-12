Quergedacht: Wenn einer von uns beiden stirbt

Den November haben wir überlebt. (Symbolfoto)

Joaquin Corchero

Delmenhorst. In der neuen Folge unserer stets dem Frühling verpflichteten Kolumne Quergedacht geht es um den November, Friedhofsbesuche und wärmende Worte.

Den November also, den haben wir hinter uns. Immerhin. Diese ganze Tristesse und Traurigkeit in tiefem Grau. Lässt sich, besonders in pandemischen Zeiten, nur mit Humor nehmen. Sagt ein Freund zum anderen: Wenn einer von uns beiden stirbt,