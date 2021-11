Letztes Konzert vor dem nächsten Lockdown? Monika Roscher und Teile ihrer Band. Rechts mit Käppi übrigens steht Felix Konradt (Bass-Posaune), der schon am Tag zuvor mit der „Fetten Hupe“ auf der Bühne stand und in Roschers Formation spontan einen erkrankten Kollegen ersetzte.

Ole Rosenbohm

Delmenhorst. Das Delmenhorster Jazzfest 2021 ist vorbei. Freitag und Samstag spielten Bigbands: die „Fette Hupe“ und die „Monika Roscher Bigband“. Ein Konzert musste abgesagt werden.

So richtig kann ja niemand was dafür, aber irgendwie scheint das Jazzfest Delmenhorst, das am vergangenen Wochenende seine 31. Auflage erlebte, gefährlich klein zu werden. Statt wie einst mit zwei oder drei Acts an einem Abend, muss sich (n