Michael Müller liest in Delmenhorst wieder Märchen

Michael Müller (re.) lädt wieder zu seinen beliebten Märchenlesungen.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Wenn Michael Müller im Foyer des Kleinen Hauses in Delmenhorst zum Buch greift, dann ist eines sicher: Das Weihnachtsfest kann nicht mehr weit sein.

Die Märchenlesung mit dem Leiter der Musikschule hat Tradition und ist eine wunderbare Einstimmung auf das Fest. Am ersten Advent ist der Start erfolgt. Auch an den folgenden Adventssonntagen können sich Kinder ab vier Jahren ab 11 Uhr be