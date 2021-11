35 neue Corona-Fälle: Inzidenz in Delmenhorst sinkt trotzdem

Der Inzidenzwert ist in Delmenhorst am Sonntag trotz 35 Neuinfektionen gesunken.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat an diesem Sonntag 35 neue Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert sinkt trotzdem.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat an diesem Sonntag 35 neue Corona-Infektionen für Delmenhorst gemeldet. Das sind sechs Fälle weniger als vergangene Woche am Sonntag. Der Inzidenzwert sinkt dadurch von 241,3 auf 234,8. In den vergangenen s