Delmenhorster Inzidenzwert steigt am Samstag weiter an

In Delmenhorst ist der Inzidenzwert erneut gestiegen.

Sonia Voigt

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist laut RKI am Samstag weiter gestiegen.

Nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstag 25 neue Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet hat, ist der Inzidenzwert in Delmenhorst erneut gestiegen - von 227,1 am Freitag auf jetzt 241,3. Am Donnerstag war er trotz der zweithöch