Autoposern droht bei wiederholten Verstößen der Führerscheinentzug.

Frank Rumpenhorst/dpa

Delmenhorst. Autoposer und Raser auf dem Hasporter Damm machen einer Delmenhorsterin und ihrer Familie zu schaffen. Die Polizei erklärt, welche Strafen in solchen Fällen drohen.

Vor einiger Zeit hat eine Delmenhorsterin in einer an den Hasporter Damm angrenzenden Querstraße ein Haus gekauft. Seitdem kriegen sie und ihre Familie am Wochenende kaum mehr ein Auge zu. Der Grund: Autoposer und Raser, die am Hasporter Da