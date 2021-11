Wenn getanzt wird, muss die Maske auf.

Philipp von Ditfurth/dpa

Delmenhorst/Wildeshausen. Wer in Delmenhorst oder im Landkreis Oldenburg tanzen gehen will, muss die Maske aufsetzen. Das ist Teil der neuen Corona-Regelungen. Das sorgt für Ärger in Wildeshausen und Delmenhorst.

Im Dezember ist erstmal Schluss im "5 Elements", dem Tanz- und Nachtclub in Wildeshausen. Auch im "Cubes Club" in Delmenhorst ist Ernüchterung. Denn mit den neuen Corona-Schutzregeln gilt die Maskenpflicht auch im Innenbereich von Discothek