Corona: Menschliche Kraft ist endlich – auch in Kinderarztpraxen

Das lange Warten auf Termine sorgt für Ärger, dabei beginnt das eigentliche Problem schon viel früher.

Sebastian Kahnert/dpa

Delmenhorst/Ganderkesee. Kinderarztpraxen in Delmenhorst und Ganderkesee platzen aus allen Nähten, das Personal ist am Limit. Wer schimpfen will, sollte das über die Politik tun. Ein Kommentar.

Vielleicht sollte das ganze System einfach zusammenbrechen. Okay, die optimale Lösung ist das auch nicht. Aber es reift doch mehr und mehr das Gefühl, dass wieder nur dann reagiert wird, wenn es eigentlich zu spät ist. So wie im Gesundheits