Neue Termine: Diese Impf-Aktionen gibt es in Delmenhorst

Auch in Delmenhorst gibt es in den kommenden Wochen Booster-Impfungen, zu denen man ohne Termin gehen kann.

Jan Woitas / dpa

Delmenhorst. Das DRK bietet in Delmenhorst Booster-Impfungen und auch Erstimpfungen gegen das Coronavirus an. Es muss jeweils kein Termin gemacht werden.

Sieben Impfaktionen bietet das mobile Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bis zum 10. Dezember in Delmenhorst an. Die Stadt Delmenhorst weist in ihrer Mitteilung darauf hin, dass es bei den Impfaktionen zu Wartezeiten kommen kan