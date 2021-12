Auch in Delmenhorst gibt es in den kommenden Wochen Booster-Impfungen, zu denen man ohne Termin gehen kann.

Jan Woitas / dpa

Delmenhorst. Das DRK bietet in Delmenhorst Booster-Impfungen und auch Erstimpfungen gegen das Coronavirus an. Es muss jeweils kein Termin gemacht werden.

Vier Impfaktionen bietet das mobile Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bis zum 10. Dezember in Delmenhorst an. An zwei Terminen gibt es Booster-Impfungen und an einem Termin Erstimpfungen. Beim vierten Termin handelt es si