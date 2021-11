Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist laut RKI gesunken. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat am Donnerstag die zweithöchste Corona-Fallzahl des Jahres für Delmenhorst registriert. Trotzdem sinkt der Inzidenzwert leicht.

Mit 51 Neuinfektionen sind am Donnerstag erst zum zweiten Mal im Jahr 2021 mehr als 50 Corona-Fälle an einem Tag in Delmenhorst gemeldet worden. Mehr Fälle an einem Tag hat es lediglich am vergangenen Donnerstag mit 59 gegeben. Deshalb sink