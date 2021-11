Das Delmenhorster Weihnachtshaus an der Brechtstraße wird am 1. Advent wieder eingeschaltet.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Delmenhorst. Zehntausende Lichter, ein lebensgroßer Weihnachtsmann und eine Pyramide schmücken ein Grundstück an der Brechtstraße in Delmenhorst. Das Weihnachtshaus zieht jährlich viele Besucher an.

Das Weihnachtshaus in Delmenhorst leuchtet auch in diesem Jahr. Mit rund 60.000 Lichtern hat die Familie Borchart ihr Haus und das Grundstück geschmückt. „Es gibt nichts, was nicht beleuchtet ist“, sagte Sven Borchart. Als eine Be