„Arabiano“ in Delmenhorst öffnet seine Türen

Im Arabiano von Betreiber Mansour Albgerat kommen Fleischesser und Vegetarier gleichermaßen auf ihre Kosten.

Ruben Schiefke-Gloystein

Delmenhorst. In der Delmenhorster Innenstadt hat ein neues Restaurant eröffnet: Im Arabiano an der Langen Straße stehen fernöstliche Spezialitäten im Mittelpunkt.

Am vergangenen Dienstag öffnete das Arabiano an der Langen Straße 87 in Delmenhorst zum ersten Mal seine Türen. Das Restaurant unweit des Schweinemarktes heißt seine Gäste ab sofort täglich von Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr