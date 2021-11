Was die neuen Aufkleber auf Delmenhorster Mülltonnen zu bedeuten haben

Delmenhorster Mülltonnen werden derzeit mit einem Chip versehen um unter anderem die Zahl der Leerungen erfassen zu können. (Archivbild)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Einige Delmenhorster wundern sich derzeit über neue Aufkleber auf ihren Mülltonnen. Dahinter steckt ein Stück weit die Digitalisierung der Müllabfuhr – die eine leichte Verzögerung erfährt.

Bei einigen Bürgern in Delmenhorst ist kürzlich diese Frage aufgetaucht: Was ist das bloß für ein neuer Aufkleber auf meiner Mülltonne? Diese Frage stellte sich kürzlich in einer Delmenhorst-Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook. Der Hinterg