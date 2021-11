In der Region sind in den vergangenen Jahren die Fälle von Häuslicher Gewalt gestiegen – in Delmenhorst ist eher das Gegenteil der Fall. (Symbolbild)

Delmenhorst. Gewalt an Frauen ist in Delmenhorst uns umzu fast alltäglich. In der Region sind die Fallzahlen der Häuslichen Gewalt in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen – in Delmenhorst ist eher das Gegenteil der Fall.

Gewalt an Frauen ist in vielen Fällen immer noch alltäglich – und nimmt vor Ort nach polizeilichen Zahlen in der Region sogar tendenziell sogar zu. An das Leid der Frauen und an ihre Rechte und Freiheiten soll der "Internationale Tag g