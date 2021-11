Pastorinnen laden ein zum Adventsespresso in Delmenhorst und Stuhr

Die Kirchengemeinden Delmenhorst, Stuhr und Varrel laden ab 1. Dezember zu kurzen Gottesdiensten im Freien - dem Adventsespresso.

Symbolfoto: imago images/Roman Möbius

Delmenhorst/Stuhr. Ein Gottesdienst wie ein Espresso – kurz und knackig: Mit dieser Aktion starten die Pastorinnen Carina Böttcher und Eike Fröhlich am kommenden Mittwoch, 1. Dezember, in die Adventszeit.

Beim Adventsespresso wird sich an verschiedenen Abenden in den Kirchengemeinden Delmenhorst, Stuhr und Varrel an jeweils unterschiedlichen Orten ein Türchen öffnen, um gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern. Draußen und nicht länger als 20