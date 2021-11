21 Neuinfektionen: Corona-Lage in Delmenhorst bleibt stabil

Trotz 21 Corona-Neuinfektionen am Dienstag bleibt der Inzidenzwert in Delmenhorst stabil.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Während deutschlandweit die Corona-Zahlen weiter explodieren bleibt die Situation in Delmenhorst vergleichsweise stabil. Es wurden an diesem Dienstag genauso viele Fälle gemeldet, wie in der Vorwoche.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag 21 Corona-Neuinfektionen für Delmenhorst gemeldet. Das sind genauso viele, wie am Dienstag in der vergangenen Woche. Der Inzidenzwert bewegt sich damit nicht und bleibt bei 216,9 stehen. 168 Pe