Die Booster-Impfung gegen das Coronavirus gibt es am 29. November an der Onckenstraße. (Symbolfoto)

Philipp Schulze/dpa

Delmenhorst. Einen weiteren Corona-Impftermin ohne Anmeldung bieten kurzfristig die Stadt Delmenhorst und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) für Personen über 70 Jahre an.

Für Bürgerinnen und Bürger ab 70 Jahren gibt es am Montag, 29. November, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in der Erlöserkirche an der Onckenstraße 22 die Möglichkeit zur Corona-Auffrischungsimpfung. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Boo