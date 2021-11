E-Scooter-Fahrer bei Unfall in Delmenhorst schwer verletzt

Ein 26-Jähriger ist bei einem Unfall in Delmenhorst am Samstag schwer verletzt worden.

Patrick Pleul

Delmenhorst. Ein 26-Jähriger ist bei einem Unfall in Delmenhorst am Samstag schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte den Mann in Adelheide übersehen.

Bei einem Unfall in Delmenhorst ist am Samstagabend gegen 18.30 Uhr der Fahrer eines E-Scooters schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte eine 54-jährige Autofahrerin aus Delmenhorst von der Abfahrt der A28 in Adelheide nach rechts auf di