Corona-Infiziertenzahl in Delmenhorst steigt deutlich an

In Delmenhorst ist der Inzidenzwert ein gutes Stück nach oben gegangen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Corona-Neuinfektionen in Delmenhorst nehmen weiter zu. Wie das RKI am Sonntag mitteilte, sind in der der Stadt im Vergleich zu Samstag 41 weitere Infektionen registriert worden.

