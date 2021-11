Der ausgebrannte Wagen vor dem Delmenhorster City-Center.

Polizei

Delmenhorst. Am Freitagmittag ist an der Delmenhorster Marktstraße ein Auto ausgebrannt. Die Schadens höhe ist noch unbekannt.

Am Freitagmittag ist an der Marktstraße in Delmenhorst ein VW Touran abgebrannt. Wie die Polizei erst am Samstag mitteilte, hatte der 33-jährige Halter den Wagen gegen 12.25 Uhr gegenüber des City-Centers abgestellt und bemerkt, dass sich n