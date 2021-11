Delmenhorster Deichprojekt wirft Fragen auf

In Adelheide und Schlutter sind 1998 die Wiesen entlang der Delme überflutet. In diesem Bereich entsteht Jahre später das Rückhaltebecken, das Delmenhorst vor derartigen Hochwasserkatastrophen schützen soll.

Horst Schilling

Delmenhorst. Delmenhorst will die Delme in einem Teilabschnitt für fünf Millionen Euro neu eindeichen. Ist das ein notwendiges Bauvorhaben? Ein Kommentar von dk-Redaktionsleiter Michael Korn.

Die dramatischen Bilder der Hochwasserkatastrophen an der Ahr und andernorts sind noch schmerzhaft präsent. Und auch die Erinnerungen an die Überschwemmungen in Delmenhorst, als 1998 die Delme über ihre Ufer trat und weite Teile