Die Empfehlung zur Booster-Impfung setzt die Ärzte in Delmenhorst unter Druck.

Christoph Schmidt/dpa

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt auch Booster-Impfungen für Menschen unter 70. Für Arztpraxen rund um Delmenhorst bedeutet das einen kaum zu schaffenden Kraftakt – auch wegen des Verhaltens mancher Patienten.

Was die Ständige Impfkommission Stiko nun empfiehlt, bringt Ärzte in und um Delmenhorst sowie ihr Praxispersonal an den Rand der Erschöpfung: Bereits ab 18 solle man die Auffrisch-Impfung (genannt Booster) machen lassen, und nicht nur