Satiriker Friedemann Weise tritt mit seinem Programm „Bingo“ in Lemwerder auf. Ob der Kürbis eine Rolle spielt ist nicht bekannt, aber gut möglich.

Philipp Böll

Lemwerder. Auf Twitter ist Friedemann Weise der König der Untertreibung: Am 27. November ist der Satiriker in der Begu Lemwerder mit seiner Bühnenshow zu Gast.

Was Schwurbler und runde Esstische gemeinsam haben? Sie lassen sich nicht in eine Ecke stellen. Auf dem Mikroblogging-dienst Twitter ist Satiriker Friedemann Weise als „King of Understatement“ (dt. „König der Untertreibung“) mit pointier