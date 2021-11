Die Zollhausboys gastierten im Theater Kleines Haus Delmenhorst. V.li.: Ismaeel Foustok (Gesang, Gitarre), Selin Demirkan (Gesang, Piano, Gitarre), Azad Kour (Gesang, Tanz).

Svana Kühn

Delmenhorst. Was Flucht bedeutet, wissen die Zollhausboys aus eigener Erfahrung. Ihre Erlebnisse haben sie in Songs und Sketche verpackt – mal lustig, mal bedrückend – und am Donnerstag im Kleinen Haus in Delmenhorst präsentiert.

Es ist Montag. 10 Uhr. Shvan Sheikho bekommt einen Brief. Die Ausländerbehörde. Er hat einen Termin, so viel ist klar, aber "alles andere ist auf C1 geschrieben". C1 ist der Code für nahezu Muttersprachlerniveau – und er versteht nur B