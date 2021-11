Einbrecher klauen Schmuck und Bargeld in Delmenhorst

Einbrecher sind am Donnerstag in ein Haus am Kiefernweg eingestiegen

Delmenhorst. Einbrecher sind am Donnerstag in ein Wohnhaus am Kiefernweg eingestiegen und haben dabei Schmuck und Bargeld gestohlen.

Zwischen 9.45 Uhr 11 Uhr drangen bislang unbekannte Täter laut Mitteilung der Polzei am Donnerstag durch das Aufhebeln einer Tür in ein Wohnhaus im Kiefernweg zwischen den Ortsteilen Schafkoven und Hasbergen ein. Aus den Räumlichkeiten entw