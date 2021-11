RKI meldet höchste Zahl des Jahres an Neuinfektionen in Delmenhorst

Für Delmenhorst wurden am Donnerstag 59 Corona-Neuinfektionen registriert.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. 59 Corona-Neuinfektionen hat das RKI an diesem Donnerstag für Delmenhorst gemeldet. Das ist der bislang höchste Wert in diesem Jahr.

59 neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag für Delmenhorst gemeldet. Das sind 22 Fälle mehr als am vergangenen Donnerstag und so viele wie noch nie in diesem Jahr. Eine höhere Zahl gab es zuletzt am 30. Dezember 2