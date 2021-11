"Sekt and the City" im Kleinen Haus in Delmenhorst

Die drei Frauen mit Mumm von „Sekt and the City“ gastieren am 23. November mit ihrem vierten und finalen Programm im Kleinen Haus in Delmenhorst.

Agentur t.o.b. Berlin

Delmenhorst. Die drei Frauen mit Mumm lassen am 23. November im Kleinen Haus in Delmenhorst die Sektkorken knallen. Die Comedy-Revue erzählt die Geschichte von drei besten Freundinnen, die sich das Leben schön trinken.

"Letzte Runde" – so lautet der Titel ihrer Abschiedstournee. Mit ihrem vierten und finalen Programm gastieren die drei Frauen mit Mumm von „Sekt and the City“ am Dienstag, 23. November, um 20 Uhr im Kleinen Haus in Delmenhorst. 50 ist