Tickets für Konzert der Zollhausboys in Delmenhorst zu gewinnen

Die Zollhausboys treten am 18. November in Delmenhorst auf.

Uwe Jöstingmeier

Delmenhorst. Die Zollhausboys kommen am 18. November für ihren Tourstart nach Delmenhorst. Das Delmenhorster Kreisblatt verlost 5x2 Karten für das Konzert.

Nach dem großen Erfolg der Zollhausboys im vergangenen Jahr haben sich die Veranstalter, die Stadtwerkegruppe und das Kulturbüro der Stadt Delmenhorst, entschieden, die Bremer auch in diesem Jahr an die Delme zu holen. Am Don