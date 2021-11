Quergedacht: Der Feier-dein-einzigartiges-Talent-Tag

Schon Goethe, hier links im Bild neben Schiller, hat gesagt: „Der Charakter ruht auf der Persönlichkeit, nicht auf den Talenten.“

Delmenhorst. In der neuen Folge unserer stets talentfreien Kolumne Quergedacht geht es um einen Weltrekord, das Alter und den Kuss der Muse.

Mit dem Talent ist das ja so eine Sache. Oft zweifelt man an sich, fühlt sich im Novembergrau dieses seltsamen Landes in dieser noch seltsameren Zeit wundersam talentlos. Nur um sich dann im Frühling, beim ersten wärmenden Sonnenstrahl, als