Das Rauchen stellt die größte Gefahr dar, an COPD zu erkranken. In Delmenhorst ist die Zahl der Erkrankten hoch.

AOK

Delmenhorst. Im niedersachsenweiten Vergleich liegt Delmenhorst auf Platz zwei, was die Anzahl an Menschen mit COPD betrifft. Das hat eine Auswertung der AOK Niedersachsen ergeben.

Anlässlich des Welt-COPD-Tages am Mittwoch, 17. November, verweist die AOK Niedersachsen auf die hohen Erkrankungszahlen in Delmenhorst. Laut der Krankenkasse sei die Delmestadt nach Salzgitter Spitzenreiter in Niedersachsen bei der Anzahl