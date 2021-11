Inzidenzwert in Delmenhorst macht großen Satz nach unten

Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist laut RKI gesunken. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Nach dem starken Anstieg der Zahlen in der vergangenen Woche ist der Inzidenzwert in Delmenhorst laut RKI am Dienstag wieder gesunken. Er bleibt aber über 200.

Obwohl das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag 21 neue Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet hat, ist der Inzidenzwert für die Stadt gesunken. Am vergangenen Dienstag war mit 44 Neuinfektionen der bisher zweithöchste Tageswert für d