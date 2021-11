B212 wird in Höhe Huntebrücke wegen Verdi-Streik voll gesperrt

Die B212 wird an der Huntebrücke am Mittwoch voraussichtlich wegen eines Warnstreiks gesperrt.

Christian Charisius / dpa

Landkreis Wesermarsch. Das gibt ein Riesenchaos: Wegen eines angedrohten Verdi-Streiks wird die neue B212 in Höhe Huntebrücke voraussichtlich am Mittwoch, 17. November, ganztägig in beide Richtungen voll gesperrt.

Das teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Für Verkehrsteilnehmer aus dem Raum Delmenhorst, Hude, Ganderkesee und Bookholzberg, die in Gebiete nördlich der Hunte fahren wollen, heißt das, dass sie nur über Oldenburg fahren